Сборная Украины минимально проиграла Италии в матче отбора Евро-2024
Сборная Украины по футболу потерпела свое второе поражение в квалификации Евро-2024, проиграв в Милане итальянцам со счетом 1:2.
Источник: Суспільне
Детали: Первые сентябрьские матчи в отборе обе команды завершили с одним очком: Украина не удержала преимущество над Англией (1:1), Италия – над Северной Македонией (1:1).
В очном матче команды определяли, кто будет заканчивать месяц на втором месте в группе С.
В Милане тренерский штаб Сергея Реброва не мог рассчитывать на защитника Николая Матвиенко.
Отыграв тайм против англичан во Вроцлаве, футболист "Шахтера" оставался вне заявки из-за хронического повреждения ахиллова сухожилия.
Проиграв в Милане, украинцы пропустили Италию вперед в турнирной таблице.
Сразу у трех команд группы С – Италии, Украины и Северной Македонии – сформировался паритет по очкам.
Следующий отборочный матч Украина проведет 14 октября против Северной Македонии. Место его проведения пока не объявляли.
Для выхода в финальную часть Евро-2024 Украина должна занимать первое или второе место в квалификационной группе С.
Группа С. Турнирная таблица:
- Англия – 13 очков (5 матчей), 16:2
- Италия – 7 (4), 6:4
- Украина – 7 (5), 6:7
- Северная Македония – 7 (5), 7:12
- Мальта – 0 (5), 1:11.