Сборная Украины минимально проиграла Италии в матче отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу потерпела свое второе поражение в квалификации Евро-2024, проиграв в Милане итальянцам со счетом 1:2.

Источник: Суспільне

Детали: Первые сентябрьские матчи в отборе обе команды завершили с одним очком: Украина не удержала преимущество над Англией (1:1), Италия – над Северной Македонией (1:1).

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В очном матче команды определяли, кто будет заканчивать месяц на втором месте в группе С.

В Милане тренерский штаб Сергея Реброва не мог рассчитывать на защитника Николая Матвиенко.

Отыграв тайм против англичан во Вроцлаве, футболист "Шахтера" оставался вне заявки из-за хронического повреждения ахиллова сухожилия.

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Проиграв в Милане, украинцы пропустили Италию вперед в турнирной таблице.

Сразу у трех команд группы С – Италии, Украины и Северной Македонии – сформировался паритет по очкам.

Следующий отборочный матч Украина проведет 14 октября против Северной Македонии. Место его проведения пока не объявляли.

Для выхода в финальную часть Евро-2024 Украина должна занимать первое или второе место в квалификационной группе С.

Группа С. Турнирная таблица: