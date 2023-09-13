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Сборная Украины минимально проиграла Италии в матче отбора Евро-2024

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 00:16
Сборная Украины минимально проиграла Италии в матче отбора Евро-2024
Сборная Украины проиграла Италии, фото: Getty Images

Сборная Украины по футболу потерпела свое второе поражение в квалификации Евро-2024, проиграв в Милане итальянцам со счетом 1:2.

Источник: Суспільне

Детали: Первые сентябрьские матчи в отборе обе команды завершили с одним очком: Украина не удержала преимущество над Англией (1:1), Италия – над Северной Македонией (1:1).

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В очном матче команды определяли, кто будет заканчивать месяц на втором месте в группе С.

В Милане тренерский штаб Сергея Реброва не мог рассчитывать на защитника Николая Матвиенко.

Отыграв тайм против англичан во Вроцлаве, футболист "Шахтера" оставался вне заявки из-за хронического повреждения ахиллова сухожилия.

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Проиграв в Милане, украинцы пропустили Италию вперед в турнирной таблице.

Сразу у трех команд группы С – Италии, Украины и Северной Македонии – сформировался паритет по очкам.

Следующий отборочный матч Украина проведет 14 октября против Северной Македонии. Место его проведения пока не объявляли.

Для выхода в финальную часть Евро-2024 Украина должна занимать первое или второе место в квалификационной группе С.

Группа С. Турнирная таблица:

  1. Англия – 13 очков (5 матчей), 16:2
  2. Италия – 7 (4), 6:4
  3. Украина – 7 (5), 6:7
  4. Северная Македония – 7 (5), 7:12
  5. Мальта – 0 (5), 1:11.

Темы: спортфутбол
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