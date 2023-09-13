На Одещину хвилями летіли ворожі БпЛА – Повітряні сили
Середа, 13 вересня 2023, 00:32
Після опівночі 13 вересня повітряники повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів в Одеській області.
Джерело: Повітряні сили, голова ОВА Олег Кіпер
Дослівно: "Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"
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Деталі: О 00:28 на Одещині було оголошено повітряну тривогу.
Кіпер застеріг: "Ізмаїльський район, ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу! Хутко йдіть в укриття та безпечні місця! Перебувайте там до відбою".
Згодом ПС повідомили про декілька груп ударних БпЛА, імовірно "Shahed", з Чорного моря на південні райони Одеської області.
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Оновлено: Після 5 години ранку в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.