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На Одесскую область волнами летели вражеские БпЛА – Воздушные силы

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 00:32
На Одесскую область волнами летели вражеские БпЛА – Воздушные силы
БпЛА, иллюстративное фото: Anton Petrus

После полуночи 13 сентября воздушники сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов в Одесской области.

Источник: Воздушные силы, глава ОВА Олег Кипер

Дословно: "Одесская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!"

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Детали: В 00:28 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Кипер предостерег: "Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро идите в укрытия и безопасные места! Находитесь там до отбоя".

Впоследствии ПС сообщили о нескольких группах ударных БпЛА, предположительно "Shahed", с Черного моря на южные районы Одесской области.

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Обновлено: После 5 часов утра в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникиОдесская область
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