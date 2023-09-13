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Блінкен і Бербок обговорять посилення української ППО – Держдеп

Ольга Глущенко Середа, 13 вересня 2023, 01:12
Блінкен і Бербок обговорять посилення української ППО – Держдеп
Табличка біля будівлі Держдепу у Вашингтоні. фото ілюстративне: getty images

Під час зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Німеччини Анналена Бербок обговорять посилення протиповітряної оборони України шляхом нарощування допомоги від західних партнерів.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Посилення протиповітряної оборони України – це питання, над яким працювали держсекретар, а також міністр (оборони – ред.) Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще навіть до того, як почалася ця війна".

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"Тож ми продовжуватимемо це робити. І я впевнений, що це питання обговорюватиме (держсекретар США – ред.) з німецькою колегою пізніше цього тижня".

Теми: ППОСШАНімеччина
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