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Блинкен и Бербок обсудят усиление украинской ПВО – Госдеп

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 01:12
Блинкен и Бербок обсудят усиление украинской ПВО – Госдеп
Табличка возле здания Госдепа в Вашингтоне. фото иллюстративное: getty images

Во время встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудят усиление противовоздушной обороны Украины путем наращивания помощи от западных партнеров.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Усиление противовоздушной обороны Украины – это вопрос, над которым работали госсекретарь, а также министр (обороны - ред.) Остин, советник по вопросам нацбезопасности и лично президент еще даже до того, как началась эта война".

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"Поэтому мы будем продолжать это делать. И я уверен, что этот вопрос будет обсуждать (госсекретарь США – ред.) с немецкой коллегой позже на этой неделе".

Темы: ПВОСШАГермания
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