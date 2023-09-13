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Повітряники повідомляли про ракетну загрозу на півдні

Ольга Глущенко Середа, 13 вересня 2023, 03:10
Повітряники повідомляли про ракетну загрозу на півдні
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Після 3 години ночі 13 вересня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в південних областях.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Південь – ракетна небезпека!"

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Деталі: У Херсонській та Миколаївській областях була оголошена повітряна тривога.

В Одеській області через загрозу ворожих БпЛА тривогу оголосили після опівночі 13 вересня.

Оновлено: Після 3:30 було оголошено про відбій ракетної небезпеки.

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Теми: повітряна тривогавійна
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