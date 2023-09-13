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У Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами

Ольга Глущенко , Олена РощінаСереда, 13 вересня 2023, 03:47
У Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами
вибухи і пожежа в Севастополі, фото: фото: кримські Telegram-канали

У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

Джерело: Міністерство оборони РФ, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, місцеві Telegram-канали

Пряма мова Развожаєва: "ППО відпрацювало. У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією загорання сталося через ракетну атаку.

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На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас".

Оновлено: Пізніше Развожаєв повідомив, що після вибухів пожежа сталася "на південному майданчику Севморзаводу".

За його словами, постраждали 24 особи.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони РФ вранці заявило, що цієї ночі "ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем".

За твердженням російського Міноборони, окупаційні засоби протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет, а патрульний корабель "Василь Биков" знищив "усі безекіпажні катери". 

Однак "унаслідок влучання крилатих ракет противника дістали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", повідомило Міноборони РФ.

Спершу кримські Telegram-канали повідомляли про вибухи у Севастополі.

"Кримський вітер" нагадав про те, що в Кілен-балці знаходиться судноремонтний завод.

Довідково: Севморзавод – це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

УП, оновлено
Теми: СевастопольКримокупаціявійна
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