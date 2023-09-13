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У Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами

Ольга Глущенко , Олена РощінаСереда, 13 вересня 2023, 03:47
У Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами
вибухи і пожежа в Севастополі, фото: фото: кримські Telegram-канали

У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

Джерело: Міністерство оборони РФ, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, місцеві Telegram-канали

Пряма мова Развожаєва: "ППО відпрацювало. У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією загорання сталося через ракетну атаку.

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На місці працюють усі необхідні спецслужби. Пожежі присвоєно 4 клас".

Оновлено: Пізніше Развожаєв повідомив, що після вибухів пожежа сталася "на південному майданчику Севморзаводу".

За його словами, постраждали 24 особи.

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Міноборони РФ вранці заявило, що цієї ночі "ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем".

За твердженням російського Міноборони, окупаційні засоби протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет, а патрульний корабель "Василь Биков" знищив "усі безекіпажні катери". 

Однак "унаслідок влучання крилатих ракет противника дістали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", повідомило Міноборони РФ.

Спершу кримські Telegram-канали повідомляли про вибухи у Севастополі.

"Кримський вітер" нагадав про те, що в Кілен-балці знаходиться судноремонтний завод.

Довідково: Севморзавод – це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.

УП, оновлено
Теми: СевастопольКримокупаціявійна
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