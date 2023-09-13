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В Севастополе горит судоремонтный завод, оккупанты заявляют об атаке ракетами и катерами

Ольга Глущенко, Елена РощинаСреда, 13 сентября 2023, 03:47
В Севастополе горит судоремонтный завод, оккупанты заявляют об атаке ракетами и катерами
взрывы и пожар в Севастополе, фото: фото: крымские Telegram-каналы

В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.

Источник: Министерство обороны РФ, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, местные Telegram-каналы

Прямая речь Развожаева: "ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки.

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На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс".

Обновлено: Позже Развожаев сообщил, что после взрывов пожар произошел "на южной площадке Севморзавода".

По его словам, пострадало 24 человека.

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Минобороны РФ утром заявило, что этой ночью "ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем".

По утверждению российского Минобороны, оккупационные средства противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил "все безэкипажные катера". 

Однако "в результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", сообщило Минобороны РФ.

Изначально крымские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Севастополе.

"Крымский ветер" напомнил о том, что в Килен-балке находится судоремонтный завод.

Справка: Севморзавод – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

УП, обновлено
Темы: СевастопольКрымоккупациявойна
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