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ЗСУ за добу ліквідували 590 окупантів, втрати РФ перевалили за 270 тисяч – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 13 вересня 2023, 08:20
ЗСУ за добу ліквідували 590 окупантів, втрати РФ перевалили за 270 тисяч – Генштаб
фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують нищити ворога − лише за минулу добу ліквідували 590 загарбників, 16 танків, 30 артилерійських систем та 14 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 270 350 (+590) осіб,
  • танків − 4 584 (+16) од,
  • бойових броньованих машин − 8 792 (+14) од,
  • артилерійських систем − 5 902 (+30) од,
  • РСЗВ − 766 (+2) од,
  • засобів ППО − 517 (+2) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 650 (+5) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 444 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 884 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійнаГенштаб
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