ВСУ за сутки ликвидировали 590 оккупантов, потери РФ перевалили за 270 тысяч – Генштаб
Среда, 13 сентября 2023, 08:20
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага - только за минувшие сутки ликвидировали 590 захватчиков, 16 танков, 30 артиллерийских систем и 14 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 270 350 (+590) человек,
- танков - 4 584 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 8 792 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 5 902 (+30) ед,
- РСЗО - 766 (+2) ед,
- средств ПВО - 517 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 650 (+5) ед,
- крылатых ракет - 1 455 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8 444 (+31) ед,
- специальной техники - 884 (+3) ед.
Данные уточняются.