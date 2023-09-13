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ВСУ за сутки ликвидировали 590 оккупантов, потери РФ перевалили за 270 тысяч – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 13 сентября 2023, 08:20
ВСУ за сутки ликвидировали 590 оккупантов, потери РФ перевалили за 270 тысяч – Генштаб
фото: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага - только за минувшие сутки ликвидировали 590 захватчиков, 16 танков, 30 артиллерийских систем и 14 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 270 350 (+590) человек,
  • танков - 4 584 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 8 792 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 5 902 (+30) ед,
  • РСЗО - 766 (+2) ед,
  • средств ПВО - 517 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 650 (+5) ед,
  • крылатых ракет - 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 444 (+31) ед,
  • специальной техники - 884 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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