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Повітряні сили вночі знищили 32 "Шахеди" із 44 ворожих дронів

Альона Мазуренко Середа, 13 вересня 2023, 08:37
Повітряні сили вночі знищили 32 Шахеди із 44 ворожих дронів
ІРАНСЬКИЙ ДРОН Shahed, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У ніч на 13 вересня Повітряні сили збили над територією України 32 дрони-камікадзе типу "Шахед" із 44, випущених російськими військами.

Джерело: Повітряні сили зранку 13 вересня

Дослівно: "У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

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Усього зафіксовано пуски 44 "шахедів".

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони".

Деталі: За інформацією Повітряних сил, основний напрямок атаки – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

ВІДЕО ДНЯ

До відбиття залучали винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Нагадаємо: 

  • Водночас, Сумська ОВА повідомила про збиття 3 ворожих "Шахедів" над територією регіону. 
  • Сили оборони півдня повідомляли, що над Одеською областю цієї ночі збили 32 "Шахеди". Також є влучання у припортову інфраструктуру, 7 осіб постраждали.

Теми: ШахедвійнаУкраїна
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