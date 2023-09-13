Повітряні сили вночі знищили 32 "Шахеди" із 44 ворожих дронів
Середа, 13 вересня 2023, 08:37
У ніч на 13 вересня Повітряні сили збили над територією України 32 дрони-камікадзе типу "Шахед" із 44, випущених російськими військами.
Джерело: Повітряні сили зранку 13 вересня
Дослівно: "У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.
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Усього зафіксовано пуски 44 "шахедів".
За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони".
Деталі: За інформацією Повітряних сил, основний напрямок атаки – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.
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До відбиття залучали винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Нагадаємо:
- Водночас, Сумська ОВА повідомила про збиття 3 ворожих "Шахедів" над територією регіону.
- Сили оборони півдня повідомляли, що над Одеською областю цієї ночі збили 32 "Шахеди". Також є влучання у припортову інфраструктуру, 7 осіб постраждали.