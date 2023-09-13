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Воздушные силы ночью уничтожили 32 "Шахеды" из 44 вражеских дронов

Алена МазуренкоСреда, 13 сентября 2023, 08:37
Воздушные силы ночью уничтожили 32 Шахеды из 44 вражеских дронов
ИРАНСКИЙ ДРОН Shahed, Иллюстративное фото GETTY IMAGES

В ночь на 13 сентября Воздушные силы сбили над территорией Украины 32 дрона-камикадзе типа "Шахед" из 44, выпущенных российскими войсками.

Источник: Воздушные силы утром 13 сентября

Дословно: "В ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.

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Всего зафиксированы пуски 44 "шахедов".

По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона".

Детали: По информации Воздушных сил, основное направление атаки - южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.

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К отражению привлекали истребительную авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

Напомним:

  • В то же время, Сумская ОВА сообщила о сбитии 3 вражеских "Шахедов" над территорией региона.
  • Силы обороны юга сообщали, что над Одесской областью этой ночью сбили 32 "Шахеда". Также есть попадания в припортовую инфраструктуру, 7 человек пострадали.

Темы: ШахедвойнаУкраина
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