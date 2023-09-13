Воздушные силы ночью уничтожили 32 "Шахеды" из 44 вражеских дронов
В ночь на 13 сентября Воздушные силы сбили над территорией Украины 32 дрона-камикадзе типа "Шахед" из 44, выпущенных российскими войсками.
Источник: Воздушные силы утром 13 сентября
Дословно: "В ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.
Всего зафиксированы пуски 44 "шахедов".
По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона".
Детали: По информации Воздушных сил, основное направление атаки - южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.
К отражению привлекали истребительную авиацию, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.
Напомним:
- В то же время, Сумская ОВА сообщила о сбитии 3 вражеских "Шахедов" над территорией региона.
- Силы обороны юга сообщали, что над Одесской областью этой ночью сбили 32 "Шахеда". Также есть попадания в припортовую инфраструктуру, 7 человек пострадали.