Лавров і глава МЗС Китаю у Москві "обміняються думками" щодо України
Середа, 13 вересня 2023, 09:48
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Китаю Ван І 18 вересня проведуть у Москві переговори, зокрема, щодо "українського врегулювання".
Джерело: прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу
Пряма мова: "18 вересня в Москві відбудуться переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
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... Відбудеться також ґрунтовний обмін думками з питання українського врегулювання, а також забезпечення стабільності та безпеки в АТР".
Деталі: За словами Захарової, планується обговорити "широкий перелік питанням двостороннього співробітництва", включно з контактами на найвищому та високому рівнях.