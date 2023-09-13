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Лавров і глава МЗС Китаю у Москві "обміняються думками" щодо України

Тетяна ЛозовенкоСереда, 13 вересня 2023, 09:48
Лавров і глава МЗС Китаю у Москві обміняються думками щодо України
Міністр закордонних справ Китаю Ван І (л) і його російський колега Сергій Лавров, Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Китаю Ван І 18 вересня проведуть у Москві переговори, зокрема, щодо "українського врегулювання".

Джерело: прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу

Пряма мова: "18 вересня в Москві відбудуться переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. 

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... Відбудеться також ґрунтовний обмін думками з питання українського врегулювання, а також забезпечення стабільності та безпеки в АТР".

Деталі: За словами Захарової, планується обговорити "широкий перелік питанням двостороннього співробітництва", включно з контактами на найвищому та високому рівнях.

Теми: ЛавровКитайРосіяМЗС
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