Лавров и глава МИД Китая в Москве "обменяются мнениями" насчет Украины
Среда, 13 сентября 2023, 09:48
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И 18 сентября проведут в Москве переговоры, в частности, об "украинском урегулировании".
Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге
Прямая речь: "18 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И.
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… Состоится также обстоятельный обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР".
Детали: По словам Захаровой, планируется обсудить "широкий перечень вопросом двустороннего сотрудничества", включая контакты на высшем и высоком уровнях.