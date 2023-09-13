Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров и глава МИД Китая в Москве "обменяются мнениями" насчет Украины

Татьяна ЛозовенкоСреда, 13 сентября 2023, 09:48
Лавров и глава МИД Китая в Москве обменяются мнениями насчет Украины
Министр иностранных дел Китая Ван И (л) и его российский коллега Сергей Лавров, Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И 18 сентября проведут в Москве переговоры, в частности, об "украинском урегулировании".

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге

Прямая речь: "18 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И. 

Реклама:

… Состоится также обстоятельный обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР".

Детали: По словам Захаровой, планируется обсудить "широкий перечень вопросом двустороннего сотрудничества", включая контакты на высшем и высоком уровнях. 

Темы: ЛавровКитайРосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Лавров
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине после участия во встрече в Саудовской Аравии
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: