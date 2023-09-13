Лавров и глава МИД Китая в Москве "обменяются мнениями" насчет Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И (л) и его российский коллега Сергей Лавров, Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И 18 сентября проведут в Москве переговоры, в частности, об "украинском урегулировании".

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге

Прямая речь: "18 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И.

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… Состоится также обстоятельный обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР".

Детали: По словам Захаровой, планируется обсудить "широкий перечень вопросом двустороннего сотрудничества", включая контакты на высшем и высоком уровнях.