Окупанти гатять з усіх видів зброї по 9 областях, Луганщину накриває штурмова авіація – ОВА

Минулої доби російські загарбники били по 9 регіонах, щільним вогнем вкрили Запорізьку область та Херсонщину, південь Одещини атакували дрони, над Луганщиною кружляє штурмова авіація ворога, є загиблі та поранені.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (15 вибухів). Із мінометів та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський район.

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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 2 обстріли прикордоння. Зафіксовано 5 вибухів.

Ворог бив з мінометів по Зноб-Новгородській та

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Середино-Будській громадах.

Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 163 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Путивльська, Миропільська громади.

Краснопільська громада: пошкоджено водонапірну башту.

Середино-Будська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний будинок.

Дніпропетровщина: цієї ночі та рано вранці агресор знову цілив по Нікопольщині. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській та Марганецькій громадах.

Люди не постраждали. Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, газогони.

Майже два десятки снарядів вчора за день прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

Пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, лінії електропередач.

Надвечір агресор атакував Синельниківський район – Покровську селищну громаду. Людей не зачепило.

Запорізька: за минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах

Окупанти поцілили ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову.

Зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст та сіл.

Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель – йому оперативно надано медичну допомогу.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: по області окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів.

У смт. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину 63 ДПРП, пошкоджено службовий автомобіль та 4 власні автомобілі. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Луганщина: окупанти застосовують штурмову авіацію практично щодня. Вчора дісталося Надії та Діброві. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка.

За добу противник здійснив 139 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина: населені пункти області окупанти обстріляли 16 разів: авіаудар ракетою "Х-35", РСЗВ "Град", артилерія, танк.

Під вогнем окупантів: Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, с.Водяне, с.Зелене, с.Орлівка, с.Новоукраїнка.

В результаті обстрілів пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

За добу по області — троє загинуло, троє поранених.

Одещина: окупанти атакували південь Одещини.

Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

Відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 85 обстрілів (531 снаряд), з них по м. Херсон — 3 обстріли (11 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 25 населених пунктів області; будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі; територію підприємства у Херсоні.

Окупанти обстріляли село Садове Херсонської міської громади. Поранення отримав 56-річний місцевий житель. Чоловікові надали меддопомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно.

Ще один постраждалий — 20-річний працівник поліції. Його з травмою передпліччя та контузією шпиталізували.

Також ворог гатив по Понятівці Дарʼївської громади. Влучили у приватний будинок. Постраждав 38-річний чоловік, який знаходився у сусідній оселі.

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона поранень зазнав 55-річний чоловік.

Всього за добу через російську агресію 4 людини дістали поранення.