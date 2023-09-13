Оккупанты бьют из всех видов оружия по 9 областям, Луганщину накрывает штурмовая авиация - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики били по 9 регионам, плотным огнем покрыли Запорожскую область и Херсонщину, юг Одесской области атаковали дроны, над Луганщиной кружит штурмовая авиация врага, есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов (15 взрывов). Из минометов и артиллерии враг обстреливал Новгород-Северский район.

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О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 2 обстрела приграничья. Зафиксировано 5 взрывов.

Враг бил из минометов по Зноб-Новгородской и

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Середино-Будской общинах.

Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья. Зафиксировано 163 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Шалыгинская, Путивльская, Миропольская громады.

Краснопольская громада: повреждена водонапорная башня.

Середино-Будская громада: в результате одного из обстрелов поврежден частный дом.

Днепропетровщина: этой ночью и рано утром агрессор снова целился по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Марганецкой громадам.

Люди не пострадали. Повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, газопроводы.

Почти два десятка снарядов вчера за день прилетели на Никопольщину. Враг накрывал район огнем из тяжелой артиллерии. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде.

Повреждены 6 частных домов, 4 хозяйственные постройки, авто, линии электропередач.

К вечеру агрессор атаковал Синельниковский район - Покровскую поселковую громаду. Людей не задело.

Запорожская: за минувшие сутки враг совершил 101 обстрел по 29 населенным пунктам

Оккупанты попали ракетами по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским, осуществили 7 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малых Щербаков и Павловки, 11 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Малые Щербаки, 6 вражеских авиаснарядов пришлись по Орехову.

Зафиксировано 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботино, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел.

В результате артобстрела по Орехову ранения получил 49-летний местный житель - ему оперативно оказана медицинская помощь.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: по области оккупанты нанесли более 20 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов.

В пгт. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела частично повреждена фасадная двухэтажная часть 63 ДПРП, поврежден служебный автомобиль и 4 собственных автомобиля. Пострадавших нет.

В результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Луганщина: оккупанты применяют штурмовую авиацию практически ежедневно. Вчера досталось Надежде и Диброве. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка.

За сутки противник совершил 139 обстрелов (528 снарядов).

Донетчина: населенные пункты области оккупанты обстреляли 16 раз: авиаудар ракетой "Х-35", РСЗО "Град", артиллерия, танк.

Под огнем оккупантов: Авдеевка, Курахово, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, пгт Курдюмовка, с.Водяное, с.Зеленое, с.Орловка, с.Новоукраинка.

В результате обстрелов повреждены 12 частных жилых домов.

За сутки по области - трое погибло, трое раненых.

Одесчина: оккупанты атаковали юг Одесской области.

Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.

К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар.

Известно о 6 пострадавших гражданских лиц. Три человека в тяжелом и трое в среднем состоянии тяжести доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 85 обстрелов (531 снаряд), из них по г. Херсон - 3 обстрела (11 снарядов).

Окупанты попали в районы 25 населенных пунктов области; здание дошкольного учебного заведения в Херсонском районе; территорию предприятия в Херсоне.

Оккупанты обстреляли село Садовое Херсонской городской общины. Ранения получил 56-летний местный житель. Мужчине оказали медпомощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Еще один пострадавший - 20-летний работник полиции. Его с травмой предплечья и контузией госпитализировали.

Также враг бил по Понятовке Дарьевской громады. Попали в частный дом. Пострадал 38-летний мужчина, который находился в соседнем доме.

В результате артиллерийского обстрела Херсона ранения получил 55-летний мужчина.

Всего за сутки из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.