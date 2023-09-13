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Заборона української агропродукції: Угорщина обіцяє розширити заходи після 15 вересня

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 11:22
Заборона української агропродукції: Угорщина обіцяє розширити заходи після 15 вересня
Фото: Getty Images

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня. Заборони стосуватимуться ширшого спектра української продукції, ніж чинні.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Надя у Facebook, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку".

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Деталі: П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.

У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується у п'ятницю.

Теми: УгорщинаУкраїназернопродукти
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