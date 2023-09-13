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Запрет украинской агропродукции: Венгрия обещает расширить мероприятия после 15 сентября

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 11:22
Запрет украинской агропродукции: Венгрия обещает расширить мероприятия после 15 сентября
Фото: Getty Images

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что его страна пришла к согласию с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на импорт украинской агропродукции для защиты своих рынков, если ЕС не продлит запрет, который истекает 15 сентября. Запреты будут касаться более широкого спектра украинской продукции, чем действующие.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Надя в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке".

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Детали: Пять стран настаивают на продлении действующего запрета ЕС после окончания срока его действия в пятницу, а Польша и Венгрия заявили, что в одностороннем порядке продлят запрет, если Еврокомиссия не продлит его.

В мае Еврокомиссия объявила о "временных мерах", которые запрещают импорт некоторых видов украинской агропродукции в эти пять стран, разрешая при этом транзит на другие рынки. Срок действия этих мер истекает в пятницу.

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Темы: ВенгрияУкраиназернопродукты
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