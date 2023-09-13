У Лаврова погрожують "карою" за добивання Кримського мосту
Прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обіцяє "жорстку відповідь" та "кару" за добивання Кримського мосту.
Джерело: Захарова на брифінгу на Східному економічному форумі
Пряма мова: "Кілька днів тому речник українського військового угруповання "Південь" Гуменюк (Наталія Гуменюк - ред.) заявив, що у Кримського мосту залишилося дуже мало часу. Він зазначив, що ЗСУ будуть "працювати і далі"... добивати, мабуть, міст...
... (український "режим" - ред.) не перестає доводити, що має намір продовжувати спроби піддати новим ударом виключно цивільну інфраструктуру, якою є Кримський міст. Про наслідки в Києві не замислюються.
Я хотіла б нагадати, що відповідь, якщо станеться все, що вони тут наговорили, буде жорсткою. Тим, хто виношує подібні плани проти нашої країни, від кари не сховатися".
Деталі: Захарова помилилася, кілька разів назвавши Наталію Гуменюк чоловіком.
Вона в дусі російської пропаганди назвала удари по мосту екстремізмом з боку "загрузлого в крові українського режиму".
Нагадаємо:
- В липні минулого року заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Дмитро Мєдведєв погрожував "судним днем" за удар по Криму. Атаки на півострів почалися в кінці серпня минулого року. Кримський міст атакували в жовтні того ж року.