Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Лаврова погрожують "карою" за добивання Кримського мосту

Тетяна ЛозовенкоСереда, 13 вересня 2023, 11:41
У Лаврова погрожують карою за добивання Кримського мосту
Марія Захарова, фото Globallookpress

Прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обіцяє "жорстку відповідь" та "кару" за добивання Кримського мосту.

Джерело: Захарова на брифінгу на Східному економічному форумі

Пряма мова: "Кілька днів тому речник українського військового угруповання "Південь" Гуменюк (Наталія Гуменюк - ред.) заявив, що у Кримського мосту залишилося дуже мало часу. Він зазначив, що ЗСУ будуть "працювати і далі"... добивати, мабуть, міст...  

Реклама:

... (український "режим" - ред.) не перестає доводити, що має намір продовжувати спроби піддати новим ударом виключно цивільну інфраструктуру, якою є Кримський міст.  Про наслідки в Києві не замислюються.

Я хотіла б нагадати, що відповідь, якщо станеться все, що вони тут наговорили, буде жорсткою. Тим, хто виношує подібні плани проти нашої країни, від кари не сховатися".

Деталі: Захарова помилилася, кілька разів назвавши Наталію Гуменюк чоловіком.

ВІДЕО ДНЯ

Вона в дусі російської пропаганди назвала удари по мосту екстремізмом з боку "загрузлого в крові українського режиму".

Нагадаємо: 

  • В липні минулого року заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Дмитро Мєдведєв погрожував "судним днем" за удар по Криму.  Атаки на півострів почалися в кінці серпня минулого року. Кримський міст атакували в жовтні того ж року.

Теми: РосіяКерченський містКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Блінкен: Мета США – завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні
Путін "з радістю" прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Пхеньян – ЗМІ
Росіяни знов заявили про збиття безпілотників над Брянщиною
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: