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У Лаврова угрожают "возмездием" за добивание Крымского моста

Татьяна ЛозовенкоСреда, 13 сентября 2023, 11:41
У Лаврова угрожают возмездием за добивание Крымского моста
Мария Захарова, фото Globallookpress

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обещает "жесткий ответ" и "возмездие" за добивание Крымского моста.

Источник: Захарова на брифинге на Восточном экономическом форуме

Прямая речь: "Несколько дней назад спикер украинской военной группировки "Юг" Гуменюк (Наталия Гуменюк - ред.) заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени. Он отметил, что ВСУ будуть "работать и дальше"... добивать, видимо, мост…  

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… (украинский "режим" - ред.) не перестает доказывать, что намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударом исключительно гражданскую инфраструктуру, какой является Крымский мост.  О последствиях в Киеве не задумываются.

Я хотела бы напомнить, что ответ, если произойдет все, что они тут наговорили, будет жестким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться".

Детали: Захарова ошиблась, несколько раз назвав Наталию Гуменюк мужчиной.

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Она в духе российской пропаганды назвала удары по мосту экстремизм со стороны "погрязшего в крови украинского режима". 

Напомним:

  • В июле прошлого года заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент Дмитрий Медведев угрожал "судным днем" за удар по Крыму. Атаки на полуостров начались в конце августа прошлого года. Крымский мост атаковали в октябре того же года.

Темы: РосcияКерченский мостКрым
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