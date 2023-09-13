У Лаврова угрожают "возмездием" за добивание Крымского моста
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обещает "жесткий ответ" и "возмездие" за добивание Крымского моста.
Источник: Захарова на брифинге на Восточном экономическом форуме
Прямая речь: "Несколько дней назад спикер украинской военной группировки "Юг" Гуменюк (Наталия Гуменюк - ред.) заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени. Он отметил, что ВСУ будуть "работать и дальше"... добивать, видимо, мост…
… (украинский "режим" - ред.) не перестает доказывать, что намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударом исключительно гражданскую инфраструктуру, какой является Крымский мост. О последствиях в Киеве не задумываются.
Я хотела бы напомнить, что ответ, если произойдет все, что они тут наговорили, будет жестким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться".
Детали: Захарова ошиблась, несколько раз назвав Наталию Гуменюк мужчиной.
Она в духе российской пропаганды назвала удары по мосту экстремизм со стороны "погрязшего в крови украинского режима".
Напомним:
- В июле прошлого года заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент Дмитрий Медведев угрожал "судным днем" за удар по Крыму. Атаки на полуостров начались в конце августа прошлого года. Крымский мост атаковали в октябре того же года.