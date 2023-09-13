Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС: Нелегкий шлях, який ґрунтується на заслугах
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла великих успіхів на шляху вступу в ЄС, але повноправне членство є процесом, що ґрунтується на заслугах.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щорічне звернення Урсули фон дер Ляєн "Про становище Європейського Союзу"
Пряма мова: "Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах – і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства. Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ".
Деталі: Фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія запропонували додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні.
"Це допоможе побудувати майбутнє України для відновлення сучасної та процвітаючої країни", – зазначила вона.
Що передувало:
- У своїй промові Фон дер Ляєн оголосила, що Європейська комісія розпочне перегляд політики ЄС та запропонує свої ідеї стосовно того, як повинен функціонувати Європейський Союз, у зв’язку з майбутнім приєднанням до нього нових членів.
- Вона також повідомила, що Європейська комісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українських громадян, які отримали такий статус у ЄС у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України.