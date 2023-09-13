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Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС: Нелегкий шлях, який ґрунтується на заслугах

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 12:10
Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС: Нелегкий шлях, який ґрунтується на заслугах
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла великих успіхів на шляху вступу в ЄС, але повноправне членство є процесом, що ґрунтується на заслугах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щорічне звернення Урсули фон дер Ляєн "Про становище Європейського Союзу"

Пряма мова: "Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах – і комісія завжди буде відстоювати цей принцип. Це вимагає наполегливої праці та лідерства. Ми бачимо, яких великих успіхів досягла Україна з моменту надання їй статусу кандидата. І ми бачимо рішучість інших країн-кандидатів у проведенні реформ".

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Деталі: Фон дер Ляєн також нагадала, що Єврокомісія запропонували додаткові 50 мільярдів євро протягом чотирьох років на інвестиції та реформи в Україні.

"Це допоможе побудувати майбутнє України для відновлення сучасної та процвітаючої країни", – зазначила вона.

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Теми: ЄСУкраїна
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