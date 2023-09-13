Фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС: Нелегкий путь, который основывается на заслугах
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла больших успехов на пути вступления в ЕС, но полноправное членство является процессом, основанным на заслугах.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежегодное обращение Урсулы фон дер Ляйен "О положении Европейского Союза"
Прямая речь: "Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ".
Детали: Фон дер Ляйен также напомнила, что Еврокомиссия предложила дополнительные 50 миллиардов евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы в Украине.
"Это поможет построить будущее Украины для восстановления современной и процветающей страны", – отметила она.
Что предшествовало:
- В своей речи фон дер Ляйен объявила, что Европейская комиссия начнет пересмотр политики ЕС и предложит свои идеи относительно того, как должен функционировать Европейский Союз, в связи с будущим присоединением к нему новых членов.
- Она также сообщила, что Европейская комиссия предложит продлить временную защиту для украинских граждан, которые получили такой статус в ЕС в связи с полномасштабной войной РФ против Украины.