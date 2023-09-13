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Фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС: Нелегкий путь, который основывается на заслугах

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 12:10
Фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС: Нелегкий путь, который основывается на заслугах

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла больших успехов на пути вступления в ЕС, но полноправное членство является процессом, основанным на заслугах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежегодное обращение Урсулы фон дер Ляйен "О положении Европейского Союза"

Прямая речь: "Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ".

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Детали: Фон дер Ляйен также напомнила, что Еврокомиссия предложила дополнительные 50 миллиардов евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы в Украине.

"Это поможет построить будущее Украины для восстановления современной и процветающей страны", – отметила она.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В своей речи фон дер Ляйен объявила, что Европейская комиссия начнет пересмотр политики ЕС и предложит свои идеи относительно того, как должен функционировать Европейский Союз, в связи с будущим присоединением к нему новых членов.
  • Она также сообщила, что Европейская комиссия предложит продлить временную защиту для украинских граждан, которые получили такой статус в ЕС в связи с полномасштабной войной РФ против Украины.

Темы: ЕСУкраина
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