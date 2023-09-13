Фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС: Нелегкий путь, который основывается на заслугах

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла больших успехов на пути вступления в ЕС, но полноправное членство является процессом, основанным на заслугах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежегодное обращение Урсулы фон дер Ляйен "О положении Европейского Союза"

Прямая речь: "Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление в ЕС основывается на заслугах – и комиссия всегда будет отстаивать этот принцип. Это требует упорного труда и лидерства. Мы видим, каких больших успехов достигла Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ".

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Детали: Фон дер Ляйен также напомнила, что Еврокомиссия предложила дополнительные 50 миллиардов евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы в Украине.

"Это поможет построить будущее Украины для восстановления современной и процветающей страны", – отметила она.

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