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Кім Чен Ин випив за здоров'я Путіна і побажав йому перемоги у війні

Альона Мазуренко Середа, 13 вересня 2023, 13:04
Кім Чен Ин випив за здоров'я Путіна і побажав йому перемоги у війні
Путін і Кім Чен Ин, фото: ТАСС

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського колеги "товариша" Володимира Путіна і заявив, що "упевнений в успіху Росії" в проведенні так званої "СВО", тобто у війні проти України.

Джерело: прокремлівські видання "РИА Новости", "ТАСС", російський "Интерфакс"

Пряма мова: "З першого моменту вступу на російську землю я відчув бойовий дух і кипучу дійсність, став безпосереднім свідком значущих досягнень російського народу в справі побудови сильної, сучасної Росії під керівництвом товариша Путіна.

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Глибоко переконаний: героїчна російська армія і народ блискуче успадкували традиції перемоги, впевнено продемонструють безцінні чесноти честі на двох фронтах: СВО і побудова сильної держави".

Деталі: Північнокорейський диктатор похвалив Путіна і підняв келих за його здоров'я. 

За словами Кім Чен Ина, Росія "піднялася для захисту свого суверенітету і безпеки".

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Диктатор з КНДР заявив, що "російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за покарання великого зла, яке претендує на гегемонію і живить експансіоністську ілюзію".

Він заявив, що хоче розвивати відносини з РФ і підтримує всі рішення Путіна: "Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму".

За його словами, зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".

Нагадаємо: 

  • 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів. 

Теми: КНДРРосіяПутін
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