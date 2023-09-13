Ким Чен Ын выпил за здоровье Путина и пожелал ему победы на войне

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье своего российского коллеги "товарища" Владимира Путина и заявил, что "уверен в успехе России" в проведении так называемой "СВО", то есть в войне против Украины.

Источник: прокремлевские издания "РИА Новости", "ТАСС", российский "Интерфакс"

Прямая речь: "С первого момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность, стал непосредственным свидетелем значимых достижений российского народа в деле построения сильной, современной России под руководством товарища Путина.

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Глубоко убежден: героическая российская армия и народ блестяще унаследовали традиции победы, уверенно продемонстрируют бесценные добродетели чести на двух фронтах: СВО и построение сильного государства".

Детали: Северокорейский диктатор похвалил Путина и поднял бокал за его здоровье.

По словам Ким Чен Ына, Россия "поднялась для защиты своего суверенитета и безопасности".

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Диктатор из КНДР заявил, что "российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание великого зла, которое претендует на гегемонию и питает экспансионистскую иллюзию".

Он заявил, что хочет развивать отношения с РФ и поддерживает все решения Путина: "Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма".

По его словам, сейчас для КНДР "самым первым приоритетом являются отношения с РФ".

Напомним: