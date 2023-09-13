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Німеччина відправила нову партію військової допомоги: у ній танки для розмінування і 20 БМП Marder

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 13:25
Німеччина відправила нову партію військової допомоги: у ній танки для розмінування і 20 БМП Marder
Фото: Мілітарний

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 БМП Marder модифікації 1A3.

Джерело: "Європейська правда", посилаючись на оновлені дані на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні  

Деталі: Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

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  • 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
  • 3 000 снарядів калібру 155 мм;
  • два танки для розмінування Wisent 1;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
  • 1 система спостереження супутникового зв'язку;
  • 2 мобільні антенно-щоглові системи; 
  • 10 систем виявлення дронів;
  • сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи; 
  • 5 вантажопідйомних машин 8x8; 
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 карети швидкої допомоги; 
  • 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. 

У березні 2023 року компанія вже передала перші 20 бронемашин для України на замовлення федерального уряду. 

Також 20 додаткових БМП від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх нещодавно доставили в Україну.

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Теми: зброяНімеччина
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