Німеччина відправила нову партію військової допомоги: у ній танки для розмінування і 20 БМП Marder

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 БМП Marder модифікації 1A3.

Джерело: "Європейська правда", посилаючись на оновлені дані на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні

Деталі: Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

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20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;

3 000 снарядів калібру 155 мм;

два танки для розмінування Wisent 1;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;

1 система спостереження супутникового зв'язку;

2 мобільні антенно-щоглові системи;

10 систем виявлення дронів;

сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;

5 вантажопідйомних машин 8x8;

9 одиниць автомобільної техніки;

3 карети швидкої допомоги;

1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.

У березні 2023 року компанія вже передала перші 20 бронемашин для України на замовлення федерального уряду.

Також 20 додаткових БМП від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх нещодавно доставили в Україну.