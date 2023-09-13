Німеччина відправила нову партію військової допомоги: у ній танки для розмінування і 20 БМП Marder
Середа, 13 вересня 2023, 13:25
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 БМП Marder модифікації 1A3.
Джерело: "Європейська правда", посилаючись на оновлені дані на сайті уряду Німеччини про військову допомогу, надану Україні
Деталі: Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:
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- 20 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами;
- 3 000 снарядів калібру 155 мм;
- два танки для розмінування Wisent 1;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
- 1 система спостереження супутникового зв'язку;
- 2 мобільні антенно-щоглові системи;
- 10 систем виявлення дронів;
- сідельний тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;
- 5 вантажопідйомних машин 8x8;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 3 карети швидкої допомоги;
- 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.
Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder.
У березні 2023 року компанія вже передала перші 20 бронемашин для України на замовлення федерального уряду.
Також 20 додаткових БМП від Rheinmetall були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх нещодавно доставили в Україну.
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