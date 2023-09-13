Германия отправила новую партию военной помощи: в ней танки для разминирования и 20 БМП Marder

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 БМП Marder модификации 1A3.

Источник: "Европейская правда", ссылаясь на обновленные данные на сайте правительства Германии о военной помощи, предоставленной Украине

Детали: Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

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- 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

- 3000 снарядов калибра 155 мм;

- два танка для разминирования Wisent 1;

- материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;

- 1 система наблюдения спутниковой связи;

- 2 мобильные антенно-мачтовые системы;

- 10 систем обнаружения дронов;

- седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

- 5 грузоподъемных машин 8x8;

- 9 единиц автомобильной техники;

- 3 кареты скорой помощи;

- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, в понедельник стало известно, что правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.

В марте 2023 года компания передала первые 20 бронемашин для Украины по заказу федерального правительства.

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Также 20 дополнительных БМП от Rheinmetall были введены в эксплуатацию в июне 2023 года. Их недавно доставили в Украину.