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Германия отправила новую партию военной помощи: в ней танки для разминирования и 20 БМП Marder

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 13:25
Германия отправила новую партию военной помощи: в ней танки для разминирования и 20 БМП Marder
Фото: Милитарный

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли два танка для разминирования Wisent 1 и 20 БМП Marder модификации 1A3.

Источник: "Европейская правда", ссылаясь на обновленные данные на сайте правительства Германии о военной помощи, предоставленной Украине 

Детали: Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

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- 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;
- 3000 снарядов калибра 155 мм;
- два танка для разминирования Wisent 1;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
- 1 система наблюдения спутниковой связи;
- 2 мобильные антенно-мачтовые системы;
- 10 систем обнаружения дронов;
- седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
- 5 грузоподъемных машин 8x8;
- 9 единиц автомобильной техники;
- 3 кареты скорой помощи;
- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, в понедельник стало известно, что правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.

В марте 2023 года компания передала первые 20 бронемашин для Украины по заказу федерального правительства.

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Также 20 дополнительных БМП от Rheinmetall были введены в эксплуатацию в июне 2023 года. Их недавно доставили в Украину.

Темы: оружиеГермания
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