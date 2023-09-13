Росіяни зранку обстріляли Херсонщину: пошкоджена гімназія, є поранені

Внаслідок російського обстрілу селища Одрадокамʼянка на Херсонщині постраждали двоє людей, в селі Антонівка пошкоджена гімназія.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: Близько 10-ї ранку російська авіація атакувала Одрадокамʼянку. Через ворожий удар мінно-вибухову травму та контузію дістала 81-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають меддопомогу.

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Також через авіаційний удар по Одрадокамʼянці постраждав 74-річний чоловік. Він перебуває в лікарні з пораненнями голови, грудної клітки та контузією.

Крім того, близько 10:30 армія РФ вчергове вдарила по с. Антонівка. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала гімназія №21: пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання.