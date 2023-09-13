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Россияне утром обстреляли Херсонщину: повреждена гимназия, есть раненые

Татьяна ЛозовенкоСреда, 13 сентября 2023, 13:27
Россияне утром обстреляли Херсонщину: повреждена гимназия, есть раненые
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В результате российского обстрела поселка Одрадокаменка в Херсонской области пострадали два человека, в селе Антоновка повреждена гимназия.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: Около 10 утра российская авиация атаковала Одрадокаменку. Из-за вражеского удара минно-взрывную травму и контузию получила 81-летняя женщина.  Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают медпомощь.

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Также из-за авиационного удара по Одрадокаменке пострадал 74-летний мужчина. Он находится в больнице с ранениями головы, грудной клетки и контузией.

Кроме того, около 10:30 армия РФ в очередной раз ударила по с. Антоновка. Вследствие вражеского обстрела пострадала гимназия №21: повреждены фасад, крыша, окна, оборудование.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвывоенные преступления
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