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Про черги на кордоні ДПСУ тепер регулярно повідомлятиме в Telegram

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 13:49
Про черги на кордоні ДПСУ тепер регулярно повідомлятиме в Telegram
скриншот

Про черги на кордоні Держприкордонслужба України регулярно інформуватиме в своєму Telegram-каналі.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Хоч літній сезон закінчився і відмічається деяке зменшення пасажиропотоку, але динаміка перетину кордону залишається досить високою.

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В одні дні більше перетинів фіксується на в’їзд, в інші дні громадяни більше слідують на виїзд. І коли потік збільшується на виїзд з України – це звісно призводить до накопичення автотранспорту перед пунктами пропусків і збільшення часу на перетин кордону.

Саме, щоб люди знали, де на кордоні найбільші скупчення автівок, а де найменші, і обирали для себе оптимальні маршрути слідування Держприкордонслужба України відтепер регулярно інформуватиме про стан черг на кордоні у своєму Telegram-каналі".

Деталі: За словами Демченка кожні 3 години, від 6:30 до 21:30, у ТГ буде з'являтися інформація щодо актуального стану черг у пунктах пропуску на західних ділянках - з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Молдовою.

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Речник пояснює: для зручності відомство обрало саме цей месенджер, щоб кожен мав можливість швидко ознайомитися з повідомленнями на сторінці відомства.

Теми: Прикордонна службакордон
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