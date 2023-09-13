Об очередях на границе ГПСУ теперь будет регулярно сообщать в Telegram

Об очередях на границе Госпогранслужба Украины будет регулярно информировать в своем Telegram-канале.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Хотя летний сезон закончился и отмечается некоторое уменьшение пассажиропотока, но динамика пересечения границы остается достаточно высокой.

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В одни дни больше пересечений фиксируется на въезд, в другие дни граждане больше следуют на выезд. И когда поток увеличивается на выезд из Украины - это конечно приводит к накоплению автотранспорта перед пунктами пропусков и увеличение времени на пересечение границы.

Именно, чтобы люди знали, где на границе наибольшие скопления автомобилей, а где наименьшие, и выбирали для себя оптимальные маршруты следования Госпогранслужба Украины отныне регулярно будет информировать о состоянии очередей на границе в своем Telegram-канале".

Детали: По словам Демченко каждые 3 часа, с 6:30 до 21:30, в ТГ будет появляться информация об актуальном состоянии очередей в пунктах пропуска на западных участках - с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Молдовой.

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Спикер объясняет: для удобства ведомство выбрало именно этот мессенджер, чтобы каждый имел возможность быстро ознакомиться с сообщениями на странице ведомства.