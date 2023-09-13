Заборона української агропродукції: в Єврокомісії запропонували обмежити імпорт

У Єврокомісії внесли пропозицію продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина. Пропозицію вніс Міхаель Гегер – очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польське RMF24

Деталі: Повідомляється, що подання ґрунтується начебто на аналізі ринкової ситуації. Там згадують низькі ціни, неможливість зберігати зерно у сусідніх з Україною країнах і зростання експорту з України до інших країн ЄС.

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Невідомо, чи йдеться про продовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін.

Рішення залежить від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, проте видання зазначає, що це може бути сигналом на користь того, що обмеження все ж продовжать.

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