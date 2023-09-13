Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии предложили ограничить импорт

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 15:06
Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии предложили ограничить импорт
Фото: Getty Images

В Еврокомиссии внесли предложение продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия. Предложение внес Михаэль Гегер - глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польское RMF24

Детали: Сообщается, что представление основывается якобы на анализе рыночной ситуации. Там вспоминают низкие цены, невозможность хранить зерно в соседних с Украиной странах и рост экспорта из Украины в другие страны ЕС.

Реклама:

Неизвестно, идет ли речь о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.

Решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако издание отмечает, что это может быть сигналом в пользу того, что ограничения все же продолжат.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: зерноЕСУкраинапродукты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов" - Воздушные силы

50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Все новости...
зерно
Запрет украинской агропродукции: Венгрия обещает расширить мероприятия после 15 сентября
Болгария планирует отменить запрет импорта агропродукции из Украины
Киев не готов мириться с запретом Польши по импорту – Стефанишина
Последние новости
21:28
Россияне нанесли удар по Николаеву
21:13
Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов" - Воздушные силы
21:02
Гончаренко жалуется, что руководство Рады не пустило его в ПАСЕ
20:45
Байден написал Пашиняну письмо с поддержкой
20:45
Национальный художественный музей снова принимает посетителей
20:33
50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом
20:32
За сутки Силы обороны отбили 8 атак армии РФ – Генштаб
20:23
США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами
20:16
Профессора кафедры восточных языков КНУ Шевченко обвиняют в присвоении перевода сборника стихов
20:09
В Nissan заявили, что все новые модели для Европы будут полностью электрическими
Все новости...
Реклама: