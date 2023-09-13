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Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии предложили ограничить импорт

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 15:06
Запрет украинской агропродукции: в Еврокомиссии предложили ограничить импорт
Фото: Getty Images

В Еврокомиссии внесли предложение продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия. Предложение внес Михаэль Гегер - глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польское RMF24

Детали: Сообщается, что представление основывается якобы на анализе рыночной ситуации. Там вспоминают низкие цены, невозможность хранить зерно в соседних с Украиной странах и рост экспорта из Украины в другие страны ЕС.

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Неизвестно, идет ли речь о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.

Решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако издание отмечает, что это может быть сигналом в пользу того, что ограничения все же продолжат.

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Темы: зерноЕСУкраинапродукты
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