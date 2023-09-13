Буданов вступає до аспірантури Острозької академії на "Політологію" – ЗМІ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов значиться у переліку вступників до аспірантури на спеціальність "Політологія" університету "Острозька академія" на Рівненщині.

Джерело: Суспільне із посиланням на рейтинговий список вступників та коментар ректора, Героя України Ігора Пасічника

Деталі: За даними рейтингової таблиці, Буданов є першим у списку на спеціальність "Політологія" вечірньої форми навчання.

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Ректор університету Ігор Пасічник підтвердив виданню, що Буданов є у списку.

Пряма мова: "У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Валерій Залужний — ред.), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні".

Більше деталей: Він уточнив, що наказу про зарахування поки немає, і це лише рейтинг тих, хто допущений до аспірантури.

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Довідково: Буданов закінчив Одеський інститут Сухопутних військ у 2007 році.