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Буданов поступает в аспирантуру Острожской академии на "Политологию" – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 13 сентября 2023, 15:12
Буданов поступает в аспирантуру Острожской академии на Политологию – СМИ
Буданов, фото УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов значится в перечне поступающих в аспирантуру на специальность "Политология" университета "Острожская академия" на Ровенщине.

Источник: Суспильне со ссылкой на рейтинговый список поступающих и комментарий ректора, Героя Украины Игоря Пасечника

Детали: По данным рейтинговой таблицы, Буданов первый в списке на специальность "Политология" вечерней формы обучения.

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Скрин Суспильне

Ректор университета Игорь Пасечник подтвердил изданию, что Буданов есть в списке.

Прямая речь: "В связи с тем, что академию закончил Главнокомандующий (Валерий Залужный - ред.), девять боевых генералов и командующий 30-й армии, академия стала популярной. Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру известные личности в Украине".

Больше деталей: Он уточнил, что приказа о зачислении пока нет, и это лишь рейтинг тех, кто допущен в аспирантуру.

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Справка: Буданов окончил Одесский институт Сухопутных войск в 2007 году.

Темы: БудановРовенская областьобразованиеразведка
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