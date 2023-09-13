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На корупції викрили ВЛК на Одещині, підозри отримали й клієнти-ухилянти

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 15:21
На корупції викрили ВЛК на Одещині, підозри отримали й клієнти-ухилянти
фото поліції

Правоохоронці викрили посадовців військово-лікарської комісії на Одещині, які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від призову на військову службу під час мобілізації.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Організували "бізнес" голова військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно із секретарями зазначеної комісії.

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Фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів".

 

Голова військово-лікарської комісії та два секретарі отримали підозру у службовому підроблені та пособництві в ухиленні від призову на військову службу.

Окрім того правоохоронці встановили особи та оголосили підозру п’ятьом ухилянтам, які скористалися "послугами" фігурантів для уникнення мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".

Теми: Воєнний станОдеська область
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