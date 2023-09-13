На корупції викрили ВЛК на Одещині, підозри отримали й клієнти-ухилянти

Правоохоронці викрили посадовців військово-лікарської комісії на Одещині, які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від призову на військову службу під час мобілізації.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Організували "бізнес" голова військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно із секретарями зазначеної комісії.

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Фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів".

Голова військово-лікарської комісії та два секретарі отримали підозру у службовому підроблені та пособництві в ухиленні від призову на військову службу.

Окрім того правоохоронці встановили особи та оголосили підозру п’ятьом ухилянтам, які скористалися "послугами" фігурантів для уникнення мобілізації.

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Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".