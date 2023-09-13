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На коррупции разоблачили ВВК в Одесской области, подозрения получили и клиенты-уклонисты

Валентина РоманенкоСреда, 13 сентября 2023, 15:21
На коррупции разоблачили ВВК в Одесской области, подозрения получили и клиенты-уклонисты
фото полиции

Правоохранители разоблачили должностных лиц военно-врачебной комиссии в Одесской области, которые помогали военнообязанным уклоняться от призыва на военную службу по мобилизации.

Источник: Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Организовали "бизнес" председатель военно-врачебной комиссии Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с секретарями указанной комиссии.

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Фигуранты "продавали" своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием "тяжелых диагнозов".

 

Глава военно-врачебной комиссии и два секретаря получили подозрение в служебном подлоге и пособничестве в уклонении от призыва на военную службу.

Кроме того правоохранители установили личности и объявили подозрение пятерым уклонистам, которые воспользовались "услугами" фигурантов для избежания мобилизации.

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Сейчас решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме".

Темы: Военное положениеОдесская область
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