На коррупции разоблачили ВВК в Одесской области, подозрения получили и клиенты-уклонисты
Правоохранители разоблачили должностных лиц военно-врачебной комиссии в Одесской области, которые помогали военнообязанным уклоняться от призыва на военную службу по мобилизации.
Источник: Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора
Детали: Организовали "бизнес" председатель военно-врачебной комиссии Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с секретарями указанной комиссии.
Фигуранты "продавали" своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием "тяжелых диагнозов".
Глава военно-врачебной комиссии и два секретаря получили подозрение в служебном подлоге и пособничестве в уклонении от призыва на военную службу.
Кроме того правоохранители установили личности и объявили подозрение пятерым уклонистам, которые воспользовались "услугами" фигурантов для избежания мобилизации.
Сейчас решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме".