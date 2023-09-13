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Суддя, який побив колегу і жив у нарадчій кімнаті, пішов у відставку з пожиттєвим утриманням – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 13 вересня 2023, 15:38
Суддя, який побив колегу і жив у нарадчій кімнаті, пішов у відставку з пожиттєвим утриманням – ЗМІ
суддя Маліченко, фото Апеляційний суд Полтавської області

Вища рада правосуддя відправила суддю Полтавського апеляційного суду Василя Маліченка у відставку, яка передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно. Цей суддя жив у нарадчій кімнаті свого суду, побив колегу та приймав сумнівні рішення, на які скаржилися інші колеги.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Повідомляється, що Маліченко пішов у відставку з 17 роками чистого стажу з посади судді Полтавського апеляційного суду.

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У 2017 році він хотів стати суддею у Верховному Суді, через що його перевіряла Громадська рада доброчесності. Під час перевірки виявили факти, які свідчать, що Маліченко не місце у Верховному Суді.

Зокрема, у своїй декларації доброчесності він зазначав, що не використовував свого статусу для отримання будь-якої вигоди.

ГРД дізналася, що з 2010-го по 2011-й рік Маліченко жив у нарадчій кімнаті суду, де він працював. Під час свого проживання у суді він "використовував електроенергію та інші ресурси, які оплачувалися за держкошт".

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Аби вирішити проблему із відсутністю нарадчої кімнати, Маліченко видав наказ про ліквідацію кімнати для арештованих й створення на її місці нової нарадчої кімнати.

Тоді він мав повноваження це зробити, бо був виконувачем обов’язків голови суду.

Також він побив свого колегу, коли той хотів зайти до нарадчої кімнати.

Дослівно висновок ГРД: "Кандидат (Василь Маліченко - ред.), за словами цього судді, підбіг до нього, почав його фізично тримати, наніс удар ногою і подряпав обличчя. При цьому суддя був у мантії і з нагрудним знаком".

Маліченко під час співбесіди з представниками ГРД сказав, що на нього не скаржились в правоохоронні органи за будь-які прояви насилля.

Проте він збрехав, бо суддя, якого побив Маліченко подав заяву до поліції і на місце бійки приїжджали правоохоронці.

У 2016 році суддя декларував, що має чотири земельні ділянки загальною площею 126 070 м.кв. У декларації за 2015 рік ці земельні ділянки зазначено не було.

У декларації за 2015 рік Маліченко не вказав квартиру площею 54 м кв., яка належить за правом власності сину судді.

У висновку ГРД є шматки з листів від інших людей, які розповідають про можливі факти недоброчесності Маліченка. Наприклад, в одному листі йдеться про те, що суддя затягував справи щодо адміністративних правопорушень, зокрема, справ щодо водіїв, які керували автомобіль п’яними.

Попри це суддя залишився на своїй посаді та спокійно пішов у відставку 9 травня 2023 року.

Держава зобов’язана Маліченку як судді у відставці пожиттєво щомісяця виплачувати близько 100 тисяч гривень з бюджету.

Теми: судВерховний суд
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