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Судья, избивший коллегу и живший в суде, ушел в отставку с пожизненным содержанием – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 13 сентября 2023, 15:38
Судья, избивший коллегу и живший в суде, ушел в отставку с пожизненным содержанием – СМИ
судья Маличенко, фото Апелляционный суд Полтавской области

Высший совет правосудия отправил судью Полтавского апелляционного суда Василия Маличенко в отставку, которая предусматривает пожизненное содержание на сумму около 100 тысяч гривен ежемесячно. Этот судья жил в совещательной комнате своего суда, избил коллегу и принимал сомнительные решения, на которые жаловались другие коллеги.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Сообщается, что Маличенко ушел в отставку с 17 годами чистого стажа с должности судьи Полтавского апелляционного суда.

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В 2017 году он хотел стать судьей в Верховном Суде, из-за чего его проверял Общественный совет добродетели. Во время проверки выявили факты, которые свидетельствуют, что Маличенко не место в Верховном Суде.

В частности, в своей декларации добропорядочности он отмечал, что не использовал свой статус для получения какой-либо выгоды.

ОСД узнал, что с 2010-го по 2011-й год Маличенко жил в совещательной комнате суда, где он работал. Во время своего проживания в суде он "использовал электроэнергию и другие ресурсы, которые оплачивались за госсредства".

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Чтобы решить проблему с отсутствием совещательной комнаты, Маличенко издал приказ о ликвидации комнаты для арестованных и создании на ее месте новой совещательной комнаты.

Тогда он имел полномочия это сделать, потому что был исполняющим обязанности председателя суда.

Также он избил своего коллегу, когда тот хотел зайти в совещательную комнату.

Дословно вывод ОСД: "Кандидат (Василий Маличенко - ред.), по словам этого судьи, подбежал к нему, начал его физически держать, нанес удар ногой и поцарапал лицо. При этом судья был в мантии и с нагрудным знаком".

Маличенко во время собеседования с представителями ОСД сказал, что на него не жаловались в правоохранительные органы за любые проявления насилия.

Однако он солгал, потому что судья, которого избил Маличенко подал заявление в полицию и на место драки приезжали правоохранители.

В 2016 году судья декларировал, что имеет четыре земельных участка общей площадью 126 070 м.кв. В декларации за 2015 год эти земельные участки указаны не были.

В декларации за 2015 год Маличенко не указал квартиру площадью 54 м кв., которая принадлежит по праву собственности сыну судьи.

В заключении ОСД есть куски из писем от других людей, которые рассказывают о возможных фактах недобропорядочности Маличенко. Например, в одном письме говорится о том, что судья затягивал дела по административным правонарушениям, в частности, дел в отношении водителей, которые управляли автомобиль пьяными.

Несмотря на это судья остался на своей должности и спокойно ушел в отставку 9 мая 2023 года.

Государство обязано Маличенко как судье в отставке пожизненно ежемесячно выплачивать около 100 тысяч гривен из бюджета.

Темы: судВерховный суд
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