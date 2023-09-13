На Україну насуваються дощі та грози: синоптики попередили про небезпеку

У четвер, 14 вересня, в Україні, крім східних та південно-східних областей, очікують дощі та грози.

Джерело: Гідрометцентр у Facebook

Дослівно: Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 14 вересня вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози. I рівень небезпечності, жовтий".

Реклама:

Деталі: За даними синоптиків, 14 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів..

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних та південних областях 14-19°; вдень 23-28°, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни 20-25°.