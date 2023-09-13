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На Украину надвигаются дожди и грозы: синоптики предупредили об опасности

Станислав ПогориловСреда, 13 сентября 2023, 15:42
На Украину надвигаются дожди и грозы: синоптики предупредили об опасности
Фото: Getty Images

В четверг, 14 сентября, в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидаются дожди и грозы.

Источник: Гидрометцентр в Facebook

Дословно: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы. I уровень опасности, желтый".

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Детали: По данным синоптиков, 14 сентября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных и южных областях 14-19°; днем 23-28°, в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны 20-25°.

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Темы: погодаУкраина
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