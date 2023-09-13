На Украину надвигаются дожди и грозы: синоптики предупредили об опасности
Среда, 13 сентября 2023, 15:42
В четверг, 14 сентября, в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, ожидаются дожди и грозы.
Источник: Гидрометцентр в Facebook
Дословно: Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы. I уровень опасности, желтый".
Реклама:
Детали: По данным синоптиков, 14 сентября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, в западных и южных областях 14-19°; днем 23-28°, в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны 20-25°.
ВИДЕО ДНЯ