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Бійці Нацгвардії знищили новітній російський танк на Херсонському напрямку

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 15:42
Бійці Нацгвардії знищили новітній російський танк на Херсонському напрямку
скриншот

На Херсонському напрямку нацгвардійці знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Джерело: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії у Facebook

Деталі: Повідомляється, що бійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект танку здетонував і йому відірвало башту.

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Дослівно: "Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захисту.

Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною".

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Теми: Нацгвардіявійна
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