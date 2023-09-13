Бійці Нацгвардії знищили новітній російський танк на Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку нацгвардійці знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Джерело: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії у Facebook

Деталі: Повідомляється, що бійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект танку здетонував і йому відірвало башту.

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Дослівно: "Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захисту.

Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною".