Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бійці Нацгвардії знищили новітній російський танк на Херсонському напрямку

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 15:42
Бійці Нацгвардії знищили новітній російський танк на Херсонському напрямку
скриншот

На Херсонському напрямку нацгвардійці знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Джерело: Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії у Facebook

Деталі: Повідомляється, що бійці 11-ї бригади ім. М. Грушевського нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект танку здетонував і йому відірвало башту.

Реклама:

Дослівно: "Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захисту.

Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Нацгвардіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Нацгвардія
Півтора роки у дисбаті отримав офіцер, який побив підлеглого
РФ перекидає війська на південь з інших напрямків для оборони – Нацгвардія
Нацгвардійці взяли в полон трьох російських вояк під Бахмутом
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: