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Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский танк на Херсонском направлении

Валентина РоманенкоСреда, 13 сентября 2023, 15:42
Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский танк на Херсонском направлении
скриншот

На Херсонском направлении нацгвардейцы уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Источник: Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии в Facebook

Детали: Сообщается, что бойцы 11-й бригады им. М. Грушевского нанесли точное огневое поражение вражескому танку, после чего боекомплект танка сдетонировал и ему оторвало башню.

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Дословно: "Не спасли даже мешки с землей, которыми оккупанты обкладывают новейшую технику для дополнительной защиты.

Мы продолжаем борьбу, чтобы защитить наше государство и вернуть свободу нашему народу. Мы победим в этой войне и вернем нашу землю свободной и независимой".

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Темы: Нацгвардиявойна
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