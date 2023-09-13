Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский танк на Херсонском направлении
Среда, 13 сентября 2023, 15:42
На Херсонском направлении нацгвардейцы уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".
Источник: Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии в Facebook
Детали: Сообщается, что бойцы 11-й бригады им. М. Грушевского нанесли точное огневое поражение вражескому танку, после чего боекомплект танка сдетонировал и ему оторвало башню.
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Дословно: "Не спасли даже мешки с землей, которыми оккупанты обкладывают новейшую технику для дополнительной защиты.
Мы продолжаем борьбу, чтобы защитить наше государство и вернуть свободу нашему народу. Мы победим в этой войне и вернем нашу землю свободной и независимой".
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