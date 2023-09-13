Євросоюз зняв персональні санкції, можливо, з кількох росіян
Середа, 13 вересня 2023, 16:08
Європейський Союз продовжив на пів року персональні санкції у зв’язку з війною РФ, але виключив зі списку чотирьох неназваних осіб, неофіційно повідомлялось про те, що санкції можуть бути зняті з 3-х росіян.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення Єврокомісії
Деталі: Повідомляється, що рада ЄС 12 вересня вирішила продовжити обмеження щодо осіб, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, на наступні шість місяців – до 15 березня 2024 року.
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Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб, як обмеження на в’їзд, замороження активів, заборона надання їм фінансових чи інших матеріальних ресурсів.
Що було раніше:
- Перед цим неофіційно повідомляли, що із санкційних списків можуть виключити трьох російських бізнесменів.
- Перед тим Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу. У скасуванні санкцій відмовили ще кільком іншим росіянам.
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