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Євросоюз зняв персональні санкції, можливо, з кількох росіян

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 16:08
Євросоюз зняв персональні санкції, можливо, з кількох росіян
Фото: Getty Images

Європейський Союз продовжив на пів року персональні санкції у зв’язку з війною РФ, але виключив зі списку чотирьох неназваних осіб, неофіційно повідомлялось про те, що санкції можуть бути зняті з 3-х росіян.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення Єврокомісії

Деталі: Повідомляється, що рада ЄС 12 вересня вирішила продовжити обмеження щодо осіб, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, на наступні шість місяців – до 15 березня 2024 року.

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Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб, як обмеження на в’їзд, замороження активів, заборона надання їм фінансових чи інших матеріальних ресурсів. 

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Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
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