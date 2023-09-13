Євросоюз зняв персональні санкції, можливо, з кількох росіян

Європейський Союз продовжив на пів року персональні санкції у зв’язку з війною РФ, але виключив зі списку чотирьох неназваних осіб, неофіційно повідомлялось про те, що санкції можуть бути зняті з 3-х росіян.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оголошення Єврокомісії

Деталі: Повідомляється, що рада ЄС 12 вересня вирішила продовжити обмеження щодо осіб, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, на наступні шість місяців – до 15 березня 2024 року.

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Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб, як обмеження на в’їзд, замороження активів, заборона надання їм фінансових чи інших матеріальних ресурсів.

Що було раніше:

Перед цим неофіційно повідомляли, що із санкційних списків можуть виключити трьох російських бізнесменів.

Перед тим Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу. У скасуванні санкцій відмовили ще кільком іншим росіянам.