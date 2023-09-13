Евросоюз снял персональные санкции, возможно, с нескольких россиян
Среда, 13 сентября 2023, 16:08
Европейский Союз продлил на полгода персональные санкции в связи с войной РФ, но исключил из списка четырех неназванных лиц, неофициально сообщалось о том, что санкции могут быть сняты с 3-х россиян.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление Еврокомиссии
Детали: Сообщается, что совет ЕС 12 сентября решил продлить ограничения в отношении лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2024 года.
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Речь идет о персональных санкциях против 1800 физических и юридических лиц, таких как ограничение на въезд, замораживание активов, запрет предоставления им финансовых или иных материальных ресурсов.
Что предшествовало:
- Перед этим неофициально сообщалось, что из санкционных списков могут исключить трех российских бизнесменов.
- Перед тем Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза. В отмене санкций отказали еще нескольким другим россиянам.
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