Евросоюз снял персональные санкции, возможно, с нескольких россиян

Европейский Союз продлил на полгода персональные санкции в связи с войной РФ, но исключил из списка четырех неназванных лиц, неофициально сообщалось о том, что санкции могут быть сняты с 3-х россиян.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление Еврокомиссии

Детали: Сообщается, что совет ЕС 12 сентября решил продлить ограничения в отношении лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2024 года.

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Речь идет о персональных санкциях против 1800 физических и юридических лиц, таких как ограничение на въезд, замораживание активов, запрет предоставления им финансовых или иных материальных ресурсов.

Что предшествовало:

Перед этим неофициально сообщалось, что из санкционных списков могут исключить трех российских бизнесменов.

Перед тем Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза. В отмене санкций отказали еще нескольким другим россиянам.