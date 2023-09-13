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Евросоюз снял персональные санкции, возможно, с нескольких россиян

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 16:08
Евросоюз снял персональные санкции, возможно, с нескольких россиян
Фото: Getty Images

Европейский Союз продлил на полгода персональные санкции в связи с войной РФ, но исключил из списка четырех неназванных лиц, неофициально сообщалось о том, что санкции могут быть сняты с 3-х россиян.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на объявление Еврокомиссии

Детали: Сообщается, что совет ЕС 12 сентября решил продлить ограничения в отношении лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2024 года.

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Речь идет о персональных санкциях против 1800 физических и юридических лиц, таких как ограничение на въезд, замораживание активов, запрет предоставления им финансовых или иных материальных ресурсов.

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Темы: ЕСсанкцииРосcиявойна
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