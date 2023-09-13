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На Харківщині військком продавав ухилянтам фіктивні довідки про непридатність

Олена РощінаСереда, 13 вересня 2023, 16:24
На Харківщині військком продавав ухилянтам фіктивні довідки про непридатність
Начальнику військкомату на Харківщині повідомлено про підозру, фото прокуратури

У Харківській області затримали начальника районного "військкомату", який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора України

Деталі: За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

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Для реалізації "схеми" посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози". 

У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії.

За видачу цього документу підозрюваний отримав 8 000 доларів США.

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Начальника ТЦК затримали за допомогу ухилянтам
Начальника ТЦК затримали за допомогу ухилянтам
Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону начальнику одного з РТЦК та СП Харківської області повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

Теми: ухилянтиТЦКХарківська областьСБУ
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