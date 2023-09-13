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На Харьковщине военком продавал уклонистам фиктивные справки о непригодности

Елена РощинаСреда, 13 сентября 2023, 16:24
На Харьковщине военком продавал уклонистам фиктивные справки о непригодности
Начальнику военкомата на Харьковщине сообщено о подозрении, фото прокуратуры

В Харьковской области задержали начальника районного "военкомата", который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора Украины

Детали: По данным следствия, подозреваемый предлагал потенциальным уклонистам решить вопрос с организацией незаконной переправки за границу.

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Для реализации "схемы" чиновник привлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". 

В сентябре 2022 года полковник подписал и выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение с отметкой о непригодности к военной службе с исключением его с воинского учета без фактического прохождения им военно-врачебной комиссии.

За выдачу этого документа подозреваемый получил 8 000 долларов США.

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Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начальнику одного из РТЦК и СП Харьковской области сообщено о подозрении в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Темы: уклонистыТЦКХарьковская областьСБУ
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