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В МВС Литви розповіли, коли можуть закрити інші прикордонні пункти з Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 18:31

Наступного тижня Національний центр антикризового управління Литви має представити висновок міжвідомчої робочої групи щодо того, в яких випадках слід ухвалити рішення про закриття інших прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Джерело: міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, яку цитує Delfi

Пряма мова: "Є робоча група, яку очолює голова НЦАУ. Вона розставляє рівні загрози, індикатори і на підставі цього визначає перспективу наших прикордонних пунктів пропуску".

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Деталі: Глави МВС зазначила, що чекає, коли будуть представлені всі результати роботи робочої групи. Це має статися вже наступного тижня.

Білотайте додала, що робоча група готує системний висновок, у якому пропонуються різні етапи, залежно від різних показників загроз і самих рівнів.

За її словами, також у ньому, очевидно, передбачено відповідне обмеження роботи або закриття прикордонних пунктів пропуску – залежно від рівня загрози.

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Теми: ЛитваБілоруськордон
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