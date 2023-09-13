В МВС Литви розповіли, коли можуть закрити інші прикордонні пункти з Білоруссю
Наступного тижня Національний центр антикризового управління Литви має представити висновок міжвідомчої робочої групи щодо того, в яких випадках слід ухвалити рішення про закриття інших прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
Джерело: міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, яку цитує Delfi
Пряма мова: "Є робоча група, яку очолює голова НЦАУ. Вона розставляє рівні загрози, індикатори і на підставі цього визначає перспективу наших прикордонних пунктів пропуску".
Деталі: Глави МВС зазначила, що чекає, коли будуть представлені всі результати роботи робочої групи. Це має статися вже наступного тижня.
Білотайте додала, що робоча група готує системний висновок, у якому пропонуються різні етапи, залежно від різних показників загроз і самих рівнів.
За її словами, також у ньому, очевидно, передбачено відповідне обмеження роботи або закриття прикордонних пунктів пропуску – залежно від рівня загрози.
Передісторія:
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на сьогодні не вважає актуальним сценарій повного закриття кордону з Білоруссю.
- Перед цим командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас заявив, що підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.
- Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.