В МВД Литвы рассказали, когда могут закрыть другие пограничные пункты с Беларусью

На следующей неделе Национальный центр антикризисного управления Литвы должен представить заключение межведомственной рабочей группы относительно того, в каких случаях следует принять решение о закрытии других пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Источник: министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которую цитирует Delfi

Прямая речь: "Есть рабочая группа, которую возглавляет председатель НЦАУ. Она расставляет уровни угрозы, индикаторы и на основании этого определяет перспективу наших пограничных пунктов пропуска".

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Детали: Глава МВД отметила, что ждет, когда будут представлены все результаты работы рабочей группы. Это должно произойти уже на следующей неделе.

Билотайте добавила, что рабочая группа готовит системное заключение, в котором предлагаются различные этапы, в зависимости от показателей угроз и самих уровней.

По ее словам, также в нем, очевидно, предусмотрено соответствующее ограничение работы или закрытие пограничных пунктов пропуска - в зависимости от уровня угрозы.

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