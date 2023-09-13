В МВД Литвы рассказали, когда могут закрыть другие пограничные пункты с Беларусью
На следующей неделе Национальный центр антикризисного управления Литвы должен представить заключение межведомственной рабочей группы относительно того, в каких случаях следует принять решение о закрытии других пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Источник: министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которую цитирует Delfi
Прямая речь: "Есть рабочая группа, которую возглавляет председатель НЦАУ. Она расставляет уровни угрозы, индикаторы и на основании этого определяет перспективу наших пограничных пунктов пропуска".
Детали: Глава МВД отметила, что ждет, когда будут представлены все результаты работы рабочей группы. Это должно произойти уже на следующей неделе.
Билотайте добавила, что рабочая группа готовит системное заключение, в котором предлагаются различные этапы, в зависимости от показателей угроз и самих уровней.
По ее словам, также в нем, очевидно, предусмотрено соответствующее ограничение работы или закрытие пограничных пунктов пропуска - в зависимости от уровня угрозы.
Предыстория:
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на сегодня не считает актуальным сценарий полного закрытия границы с Беларусью.
- Перед этим командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что поддерживает закрытие новых пунктов пропуска на границе с Беларусью.
- Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа. Были закрыты пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс.