Загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці, ворог пішов на штурм – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про загострення ситуації в Мар'їнці та Авдіївці Донецької області, де росіяни збільшили кількість обстрілів і штурмів.

Джерело: Маляр в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми".

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Деталі: Маляр нагадала, що росіяни вже понад рік безуспішно намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку. За словами заступниці міністра, окупанти "фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти".

Нині ж, за її словами, противник почав ще й штурмувати позиції ЗСУ, тобто не полишає планів захопити міста.

Своєю чергою на Куп'янському та Лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності противника. Зокрема, кількість боїв там значно зменшилася, як зазначила заступник міністра.

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Водночас вона підкреслила, що росіяни збираються з новими силами, і від планів вийти на Куп'янськ та Донецьку, Луганську області не відмовилися.

На Бахмутському напрямку, за словами заступниці міністра, Сили оборони "стабільно мають успіхи".

Говорячи про ситуацію на півдні, Маляр повідомила, що там є просування українських Збройних сил.

Пряма мова: "І за цими напрямками, де є успіхи, ми укріплюємося на рубежах. Але якщо говорити про звільнені населені пункти, то росіяни так просто не хочуть здаватися. У районі Роботиного, наприклад, ідуть дуже серйозні бої.