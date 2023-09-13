Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці, ворог пішов на штурм – Маляр

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 18:45
Загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці, ворог пішов на штурм – Маляр
ілюстративне фото ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про загострення ситуації в Мар'їнці та Авдіївці Донецької області, де росіяни збільшили кількість обстрілів і штурмів.

Джерело: Маляр в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми".

Реклама:

Деталі: Маляр нагадала, що росіяни вже понад рік безуспішно намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку. За словами заступниці міністра, окупанти "фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти".

Нині ж, за її словами, противник почав ще й штурмувати позиції ЗСУ, тобто не полишає планів захопити міста.

Своєю чергою на Куп'янському та Лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності противника. Зокрема, кількість боїв там значно зменшилася, як зазначила заступник міністра.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас вона підкреслила, що росіяни збираються з новими силами, і від планів вийти на Куп'янськ та Донецьку, Луганську області не відмовилися.

На Бахмутському напрямку, за словами заступниці міністра, Сили оборони "стабільно мають успіхи".

Говорячи про ситуацію на півдні, Маляр повідомила, що там є просування українських Збройних сил.

Пряма мова: "І за цими напрямками, де є успіхи, ми укріплюємося на рубежах. Але якщо говорити про звільнені населені пункти, то росіяни так просто не хочуть здаватися. У районі Роботиного, наприклад, ідуть дуже серйозні бої.

Теми: війнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
В Чорному морі Сили оборони потопили російський "Тунець"
На супутникових знімках зафіксували наслідки атаки на бухту Севастополя
Партизани кажуть, що навести удар по флоту росіян допомогли севастопольці
Росія запустила нову порцію "Шахедів" по Україні
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: