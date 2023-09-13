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Обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке, враг пошел на штурм – Маляр

Валентина РоманенкоСреда, 13 сентября 2023, 18:45
Обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке, враг пошел на штурм – Маляр
иллюстративное фото ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке Донецкой области, где россияне увеличили количество обстрелов и штурмов.

Источник: Маляр в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов. Более того, он начали там штурмы".

Детали: Маляр напомнила, что россияне уже больше года безуспешно пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку. По словам замминистра, оккупанты "фактически стерли с лица земли эти два населенных пункта".

Сейчас же, по ее словам, противник начал еще и штурмовать позиции ВСУ, то есть не оставляет планов захватить города.

В свою очередь на Купянском и Лиманском направлениях фиксируется некоторое снижение активности противника. В частности, количество боев там значительно уменьшилось, как отметила замминистра.

В то же время она подчеркнула, что россияне собираются с новыми силами, и от планов выйти на Купянск и Донецкую, Луганскую области не отказались.

На Бахмутском направлении, по словам замминистра, Силы обороны "стабильно имеют успехи".

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Говоря о ситуации на юге, Маляр сообщила, что там есть продвижение украинских Вооруженных сил.

Прямая речь: "И по этим направлениям, где есть успехи, мы укрепляемся на рубежах. Но если говорить об освобожденных населенных пунктах, то россияне так просто не хотят сдаваться. В районе Работино, например, идут очень серьезные бои".

Темы: войнаМинобороны
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